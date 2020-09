Vrij zeldzame zwarte ooievaar krijgt vandaag vrijheid in Merelbeke

De zwarte ooievaar wordt vandaag vrijgelaten in de Scheldevallei in Merelbeke. Daar vindt het jonge dier voldoende voedsel en hoeft het zich geen zorgen te maken over windturbines of hoogspanningskabels. “De vogel is voldoende aangesterkt. Op vijf dagen tijd is hij maar liefst 600 gram aangekomen. Dat is echt veel", zegt Nick De Meulemeester. "Een volwassen exemplaar weegt maar goed drie kilogram. We moeten opletten dat hij niet te zwaar wordt. Hij moet nog kunnen vliegen, of hij geraakt tegen de winter niet in Afrika”, lacht hij.