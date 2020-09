80 melkveehouders voeren actie bij Milcobel in Langemark: "Prijs voor onze melk is veel te laag"

De sfeer was even grimmig, maar dan mochten verschillende melkveehouders gaan praten met de nieuwe baas van Milcobel. "Ik ben naar binnen geweest om te onderhandelen", zegt Stefaan Vandecasteele uit Koekelare. "Onze CEO zit nog maar 3 maanden aan het stuur. Ik begrijp dat hij de problemen niet onmiddellijk kan oplossen, maar wij zijn al bijna 1 jaar onderbetaald. Daarom trekken we vandaag nog maar eens aan de alarmbel. We willen dat hij werk maakt van het probleem. Als dat niet lukt, staan we hier binnenkort weer. Niet met 80 melkveehouders, maar met 800!"

Ondertussen is de actie afgelopen. De melkveehouders wachten af en zijn met hun tractoren weer naar huis vertrokken.