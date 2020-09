Afvalintercommunales Incovo en Interza zoeken kunstenaars om vuilniswagens te pimpen: "Aanzetten om nog beter te sorteren"

De afvalintercommunales Incovo en Interza halen het vuilnis op in 10 gemeenten in onze provincie, onder andere in Zaventem, Vilvoorde en Meise. En nu willen ze de witte vuilniswagens opfleuren met een kunstwerk. Inwoners kunnen een eigen creatie insturen, dat dan misschien binnenkort wel in het groot op de vuilniswagen komt. Leuke wedstrijd, maar de afvalophaler doet dat niet zomaar, zegt Anne-Lise De Ruysscher van Incovo: "We willen vooral de inwoners motiveren om nog beter te sorteren. We doen al allemaal ongelofelijk ons best, maar het kan nog altijd beter"