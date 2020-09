Allemaal Amerikaan: oog in oog met Mamie Ama Nkatia-Boatema

Ze is 36 jaar, is gepokt en gemazeld als ober, en woonde tot voor kort in Brooklyn, New York. Maak kennis met Mamie Nkatia-Boatema. Mamie groeide op in Maplewood, New Jersey. Haar ouders kwamen uit Ghana naar Amerika. Mamie werd in de VS geboren. Maar ze voelt zich niet meer thuis in Amerika.

Ze had een droom: een eigen bar en restaurant opstarten. De plannen waren erg concreet om te verhuizen naar Asheville, een soort hippe enclave in North Carolina. Maar de coronacrisis gooide op het laatst nog roet in het eten, en de financiers haakten af.

Mamie vindt het lastig om een zwarte vrouw te zijn in Amerika. Ze heeft het gevoel dat ze altijd beter moet presteren dan witte Amerikanen voor ze aan de bak kan komen of wordt opgemerkt. "Ik moet me altijd opnieuw bewijzen", zegt ze. "Ik ben het moe."

Mamie leerde ik kennen als ober in mijn buurtbar. Ze kwam op me over als blij en optimistisch. Maar als je wat doorvraagt, komt haar somberheid bovendrijven. Ze is het racisme in Amerika beu. Het maakt haar verdrietig. "Ook de goedbedoelende, progressieve Amerikanen zitten vol vooroordelen", zegt ze. "Ik heb het gehad met ze."

De achterstelling, een leven lang geconfronteerd worden met haar zwarte kleur, heeft haar uitgeput. Ze verlaat Amerika en gaat in Cambodja wonen, waar ze vrienden heeft. Net voor ze vertrok, wilde ze nog haar verhaal doen voor onze camera.

Mamie gelooft niet dat het racisme of de discriminatie nog tijdens haar leven zal verdwijnen. Ze snakt zo hard naar liefde en erkenning. Het doet bijna pijn als je het haar ziet vertellen. Oog in oog met Mamie Ama Nkatia-Boatema.

Bekijk hier de video: