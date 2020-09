Het brandt opnieuw in haven van Beiroet: enorme rookpluim, getraumatiseerde inwoners in paniek

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Volgens het Libanese Rode Kruis is er geen ontploffingsgevaar. Voorlopig is ook geen sprake van gewonden. Wel hebben inwoners last van kortademigheid.

Velen zijn in paniek, want het trauma van de explosie van amper vijf weken geleden is nog volop aanwezig. "Er wordt ons geen pauze gegund", schrijft mensenrechtenactiviste Aya Majzoub (Human Rights Watch) op Twitter. En: "Als de explosie je niet heeft gedood, zullen de schadelijke lucht en de rook je verstikken."