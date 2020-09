Vakbond bij Brusselse brandweer wil geen nieuwe kazerne in Kuregemwijk in Anderlecht: "Hier worden we aangevallen"

"De huidige kazerne is oud en is ook te klein geworden, daarom moeten we verhuizen", vertelt Eric Labourdette van de liberale vakbond. "Maar het is geen goed idee om een nieuwe kazerne te bouwen in Kuregem. Er zijn veel problemen en incidenten in die wijk. Er is veel geweld en het neemt elk jaar nog toe. Er is al vaker agressie geweest tegen onze ziekenwagens en tegen onze mensen. Ook afgelopen weekend nog in de Marollen in Brussel."