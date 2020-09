Congolese Nobelprijswinnaar Mukwege krijgt VN-bescherming na doodsbedreigingen

In juli liet Mukwege zich scherp uit over een bloedbad dat werd aangericht in Kipupu, een dorp in Zuid-Kivu, aan de grens met Rwanda. Hij pleitte ook voor de oprichting van een internationaal straftribunaal om de ernstige misdaden van de voorbije 20 jaar tegen burgers te berechten.



Voor de bedreigingen aan het adres van Mukwege wordt vooral gekeken in de richting van Rwanda. Mukwege wil immers al langer een ernstige opvolging van het Mapping Report, een verslag van de VN over het zware geweld in Oost-Congo tussen 1993 en 2003. Daarin wordt onder meer Rwanda met de vinger gewezen voor zware mensenrechtenschendingen in Congo.