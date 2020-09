Diana Rigg overleden, ster van tv-reeks "The Avengers" en "Game of thrones"

In "The Avengers", in het Nederlands "De wrekers", speelde Diana Rigg de stijlvolle geheimagente Emma Peel, naast haar collega en partner John Steed, every inch a gentleman met bolhoed en paraplu, vertolkt door Patrick McNee. De reeks was ook bij ons te zien op tv. In de opvolger, "The New Avengers" kwam actrice Joanna Lumley op de proppen. En in 1998 was er de film "The Avengers", met Uma Thurman als Emma Peel en Ralph Fiennes als John Steed.