Drie doden bij hevige bosbranden Californië, de staat Oregon vreest een rampscenario

De sheriff van Butte Couty, ten noordoosten van San Francisco, zegt dat twee mensen dood zijn teruggevonden op één plaats, het derde slachtoffer werd elders gevonden en had proberen te vluchten voor het vuur. Het slachtoffer werd vlakbij zijn of haar auto teruggevonden.

In totaal zijn er nu al elf doden gevallen door de bosbranden in Californië. Dit jaar brandde al 2,3 miljoen hectare bos af in de Amerikaanse staat. De bosbranden zijn ongezien. Op dit moment woeden er tientallen tegelijk.

In de regio Butte County zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen of geëvacueerd. Honderden gebouwen zijn beschadigd of helemaal afgebrand.