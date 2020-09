Eeklose muziekclub N9 verhuist naar jeugdcentrum om 'coronaproof' concerten te organiseren

De Eeklose muziekclub N9 is in de wijde omtrek bekend voor zijn eigenzinnige programmatie en intieme sfeer. "We liggen al een half jaar stil want in onze eigen zaal kunnen maar 25 mensen veilig zitten", vertelt Bert Cambier van N9. "Het is absoluut onmogelijk om daar rendabel in te werken."

Daarom wordt de polyvalente zaal van jeugdcentrum Kubiek omgebouwd tot een coronaproof zaal waar 100 mensen kunnen zitten. "We zijn daar nu extra belichting aan het monteren, extra geluidsmateriaal aan het plaatsen. We hangen ook doeken om de akoestiek in orde te krijgen", zegt Cambier. Het eerste concert is gepland op volgende week vrijdag.