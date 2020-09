Eerste Leuvense elektrische bus voorgesteld: "Veel aangenamer dan de dieselvariant"

De ingebruikname kadert in het klimaatplan van de stad. Tegen 2025 moeten alle bussen van de Lijn in Leuven elektrisch rijden, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A): "Dit zijn de eerste zes bussen en die zullen ook nauwgezet opgevolgd worden om te kijken of dit is wat we willen, en of ze doen wat we van hen verwachten. De bedoeling is dan dat in de volgende jaren en ten laatste tegen 2025, alle bussen elektrisch worden in onze stad."