Europese Rekenkamer waarschuwt: EU moet zich beter wapenen tegen Chinese investeringsstrategie

"We hebben vastgesteld dat er nog nooit een risicoanalyse is gemaakt van de EU-China relaties. Nochtans is dat wel belangrijk, zeker als je weet dat onze bedrijven geen gelijke toegang hebben tot de Chinese markt terwijl de Chinese bedrijven zonder enige beperking handel kunnen drijven in Europa", zegt Annemie Turtelboom, lid van de ERK dat verantwoordelijk is voor de analyse. "We denken dat er veel meer een gebalanceerde relatie moet komen."