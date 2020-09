Formatie in tijden van corona en quarantaine: loopt de regeringsvorming alweer vertraging op?

De formatie van de Vivaldicoalitie van PS, SP.A, MR, Open VLD, CD&V, Ecolo en Groen lijkt onderhevig aan de wet van Murphy: alles wat verkeerd kan gaan, lijkt ook mis te lopen. Maandag was er al vertraging door een relletje met CD&V-voorzitter Joachim Coens, en dinsdag strooide het nieuws over de besmetting van Egbert Lachaert roet in het eten.

Het probleem is de deadline van 17 september voor de vorming van een nieuwe regering. Omdat alle onderhandelaars tot 18 september in quarantaine moeten blijven, lijkt die datum niet langer haalbaar. Bovendien was het de bedoeling dat preformateurs Lachaert en Rousseau morgen naar de koning zouden gaan om verslag uit te brengen over hun vorderingen. In dat scenario zou koning Filip wellicht morgen een formateur hebben aangeduid. Ook dat zal nu anders verlopen.