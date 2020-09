Gastgemeente voor de Week van de Belgische Mode 2020 wordt… Tessenderlo: “Niet meteen dé modestad bij uitstek, maar het is er leuk winkelen”

Het nieuws werd met verrassing onthaald bij de winkeluitbaters van Tessenderlo. Zo ook bij Caroline Van Espen, uitbaatster van kledingwinkel Anna & Julia. “Dat was inderdaad best wel verrassend om te horen”, vertelt ze. “Tessenderlo is niet heel groot, maar heeft inderdaad wel heel leuke winkels. Wij hebben ook onze eigen collectie, met een minimum aantal stuks. Zo wordt er geen massaverkoop gedaan, en daar komen mensen nog graag fysiek voor naar de winkel.”

De extra publiciteit is welkom voor de Looise kledingwinkels. “Corona was voor iedereen een moeilijke periode. Wij zijn wel snel in actie geschoten en hebben veel gepromoot op sociale media. We moesten laten weten dat we er nog waren.”

De Week van de Belgische Mode start op zaterdag 10 oktober.