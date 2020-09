Gentse huurprijzen stijgen aan sneltempo

De huurmarkt bestaat voor het grootste deel uit appartementen. Mensen met een kapitaal investeren liever niet in een huis. "Heel vaak als een investeerder moet kiezen tussen een nieuwbouw appartement of een woning waar nog werk aan is, want die twee zitten in dezelfde prijsklasse, dan kiezen mensen voor een nieuwbouwappartment", zegt Thys. "Het betekent 20 jaar geen zorgen, het is volledig conform, en je vindt er ook een huurder voor."

"Een investeerder klinkt als een exotisch begrip. Mensen denken vaak dat dat grote bedrijven zijn", zegt Thomas Pieters van Vicus, vastgoedmakelaar gespecialiseerd in gerenoveerde woningen. "Maar het zijn vaak mensen die gespaard hebben en hun geld willen beleggen in vastgoed. Ze zijn zelfs vaak bereid om te investeren in een woning, maar het is geen evidente keuze."

"Woningen worden tegenwoordig op een zeer strenge ecologische manier gerenoveerd", zegt Pieters. "Je kan daar niet van afwijken. Er zijn normen voor isolatie, verwarming, beglazing en elektriciteit waardoor renoveren zeer duur is. De bereidheid is er, maar het kapitaal is er niet altijd."