Hoe ze over de taalgrens naar een Vivaldi-regering kijken: "Veel mensen zijn opgelucht dat er een wat linksere regering komt"

Anderhalf jaar na de val van de regering-Michel is er weer een volwaardige regering in de maak. De kritiek in Vlaanderen van de rechterzijde is oorverdovend. Is dat in Wallonië anders? Voor een stuk wel, maar tegelijkertijd ook niet. De ontgoocheling in de politiek is er niet zo anders dan in Vlaanderen. VRT NWS sprak met een aantal Franstalige stemmen in het debat.