Hotelschool Ter Duinen in Koksijde trekt aan alarmbel: "Coronacrisis kost ons bijzonder veel geld"

Volgens de koepel van het katholiek onderwijs zal er voor alle scholen bijkomend ruim 14 miljoen euro nodig zijn om de begroting van vorig schooljaar te doen kloppen. "De vaste kosten zijn altijd blijven doorlopen en daarbovenop hadden we ook extra kosten door corona", gaat de internaatbeheerder van hotelschool Ter Duinen voort. "En de inkomsten? Die daalden drastisch. We zitten nu dus met een serieus gat in onze begroting. Natuurlijk hebben we een beetje reserve, maar die reserve hebben we nu nodig om open te kunnen blijven. Stel dat er een tweede lockdown komt, dan zitten we serieus in nood. Zo'n situatie mag zich dus absoluut niet herhalen."