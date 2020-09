In Leuven is "Leuven vooruit" van Vlaams Belang

Hagen Goyvaerts van Vlaams Belang vertelde vanmiddag op Radio 2 Vlaams-Brabant dat ze hun elektronische nieuwsbrief "Leuven vooruit" zeker gaan behouden. "We gaan ook geen klacht indienen, dat zou maar al te gek zijn. We houden onze naam van ‘Leuven vooruit’. We gebruiken hem al decennialang. En we gaan zeker niets wijzigen omdat SP.A haar naam verandert. We hebben die naam gekozen om met Leuven vooruit te gaan."

Of de twee namen niet voor verwarring kunnen zorgen in een "rood bastion" als Leuven? "Dat zou kunnen, maar eerst nog zien of de naam bekrachtigd wordt. In het verleden ging oud-burgemeester Tobback bijna uit de partij stappen toen het SP Anders zou worden. Nu zijn het blijkbaar andere tijden, of beter een andere voorzitter", antwoordt Goyvaerts. "We houden onze nieuwsbrief, dat blijft interessant om onze voorstellen en ideeën grondig uit te leggen. Op sociale media blijven we ook actief, maar daar is alles zo kort en bondig dat je je ideeën moeilijk kan duiden. We blijven dus onze nieuwsbrief ‘Leuven vooruit’ versturen", aldus Hagen Goyvaerts.