Jagers willen wild in kaart brengen met app Wilder

Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum is niet enthousiast over de app. “Ik zie niet in waarom de jagers die informatie moeten verzamelen. Als je wilde dieren spot, kan je dat nu al melden via de website waarnemingen.be van Natuurpunt. Wie een wolf ziet, kan dat melden op het meldpunt van natuurorganisatie Welkom Wolf. Ook bij een ongeval met everzwijnen kan je beter de opvangcentra voor wilde dieren bellen. Die weten het best wat er op dat moment met de dieren moet gebeuren.”

De jagers kwamen vorig jaar in moeilijk vaarwater terecht, toen het Agentschap voor Natuur en Bos bekend maakte dat wolvin Naya wellicht om het leven werd gebracht en dat dat waarschijnlijk het werk van jagers was. "Ik denk dat we met deze app een positieve weg zijn ingeslagen', zegt jager Yoeri Jorissen. "We moeten iedereen in de natuur respecteren. En ik hoop dat onze app daartoe kan bijdragen." Volgens de jagers zal het een hele uitdaging zijn om de everzwijnenpopulatie in Limburg binnen de perken te houden. "Door het tijdelijke jachtverbod in het leefgebied van de wolven, is daar niet op de everzwijnen gejaagd. Dus we verwachten deze winter veel schade door everwijnen."