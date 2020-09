Julia Van Hool (111) nu ook oudste inwoner van Benelux

Julia Van Hool werd geboren in Putte op 7 mei 1909. Op 3 augustus werd ze de oudste inwoner van ons land. Ze verblijft in een woonzorgcentrum in Lier.

In Nederland is vorige week Anne Brasz-Later op 114-jarige leeftijd overleden. Daardoor is Julia Van Hool nu ook de oudste inwoner van de Benelux.