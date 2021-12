"Ja", "nee", "ja" en "misschien": het bochtenparcours van de kernuitstap sinds die bijna 20 jaar geleden is beslist

In februari 2015 gaat Doel 1 dus effectief dicht, Doel 2 moet later dat jaar volgen. Maar de situatie is precair. Twee andere reactoren liggen intussen namelijk al lange tijd stil, door de zogenoemde “scheurtjes” in hun reactorvat. Al sinds het voorjaar van 2014. Of en wanneer ze opnieuw kunnen opstarten, is onduidelijk.

Bovendien is in augustus 2014 Doel 4 onverwachts uitgevallen, door een sabotage. Het gesaboteerde onderdeel kan wel hersteld worden, maar het is niet duidelijk hoelang die herstelling zal duren. In het najaar van 2014 wordt echt gevreesd voor stroomtekorten. Er komen zelfs plannen op tafel om groepen gemeenten beurtelings een paar uur af te snijden van stroom. (En, tot jolijt van velen, het advies om te kiezen voor éénpansgerechten.)