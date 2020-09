Ronald Bell van Kool & The Gang overleden, de man die iedereen al 40 jaar laat vieren op de mega-discohit "Celebration"

Kool & The Gang werd opgericht in 1969 en was goed voor 23 albums met maar liefst 70 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Bell was zowel zanger, tekstschrijver als saxofonist. De discoband was vooral populair in de jaren 70 en 80 met funky hits als "Celebration", "Get down on it", "Jungle boogie" en "Cherish".



Kool and The Gang maakte ook de muziek voor de kaskraker "Saturday night fever" met John Travolta in de hoofdrol. De band won er een Grammy Award voor beste soundtrack mee.