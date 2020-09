Kuurne investeert 20 miljoen euro in groener centrum: "Beton moet plaats maken voor natuur"

Meer dan de helft van de oppervlakte van de gemeente Kuurne is verhard. "We willen daarom groene plekken creëren, waar het aangenaam vertoeven is", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Momenteel leven we in een stenen gemeente. Daardoor is het hier ook warmer dan elders. Als je de warmtekaart bekijkt, is Kuurne een rode stip. Dat betekent dat we op warme dagen gemiddeld 4 graden meer halen in vergelijking met andere gemeenten. Het is dringend tijd dat we Kuurne ontharden."

De werken starten volgend jaar en zullen 3 jaar duren.