Landbouwer uit Koekelare riskeert grote boete voor afvalbrand: "Ik zie daar niets verkeerd in"

De brandweer van Koekelare en Kortemark werd vandaag opgeroepen om naar de Carrestraat te gaan in Koekelare. Volgens bewoners hing daar een doordringende brandgeur. Er was ook een grote rookpluim te zien. Eenmaal ter plaatse moest de brandweer zoeken waar die vandaan kwam. Het bleek uit de achterliggende Torneelstraat te komen. Samen met de politie reed de brandweer ernaartoe en merkten ze een flinke brand op in het midden van een weide vol koeien.

De landbouwer, een oudere man, kon niets anders dan de hulpdiensten door te laten. “Ik heb geen tijd om naar het containerpark te gaan en maak hier dan maar een brandje. Ik zie daar niets verkeerd in”, antwoordde de landbouwer. Daar konden de hulpdiensten niet mee lachen. Ze doofden de grote afvalbrand, waar heel wat koeien gewoon naast stonden.