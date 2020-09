Landbouwer uit Merchtem vraagt jagers om niet te schieten op patrijzen

Het was niet moeilijk om de jagers ervan te overtuigen om geen patrijzen te schieten, vertelt Luc. "Ik ben het hen gewoon gaan vragen, zo eenvoudig is het. Maar de jagers weten ook dat er weinig patrijzen zijn. Ik denk dat we samen met alle partijen zoals Natuurpunt, de jagers en de landbouwers moeten samenwerken om een natuurlijke omgeving te creëren voor alles wat hier leeft. Want ook met de andere dieren gaat het niet goed, zoals de bijen bijvoorbeeld. Anderzijds zijn er te veel wilde hazen op deze velden. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden. Om alles wat in evenwicht te houden is het goed dat de jagers er een aantal neerschieten."