Leuvense zone 30 breidt uit naar deelgemeenten: "Positief effect op verkeersveiligheid en leefbaarheid"

Volgend jaar gaat de stad Leuven zone 30 uitbreiden naar de deelgemeenten. Momenteel geldt die alleen in het centrum van Leuven. Alle straten waar nu al de 50 kilometer per uur-regel geldt, worden dan zone 30. Nu telt de stad 167 km aan wegen waar je maximum 30 km/u mag rijden. Vanaf 2021 zal dat 370 km worden.

“De zone 30 in de binnenstad heeft duidelijk een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Datzelfde effect beogen we ook in de deelgemeenten", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). En ook schepen van mobiliteit David Dessers (Groen) verdedigt de uitbreiding van zone 30: "Heel wat inwoners en buurtcomités zijn bezorgd over de verkeersveiligheid in hun buurt en zijn al langer vragende partij voor de invoering van de zone 30."

Alleen de ring rond Leuven en enkele invalswegen blijven zone 50 of 70.