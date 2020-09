Liveblog - Stijging naar 510 besmettingen per dag, Biostatisticus Molenberghs: "Meer besmettingen, maar ook meer testen"

Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft al een aantal dagen op rij stijgen. In de periode van 6 tot 31 augustus werden er dagelijks gemiddeld 510 nieuwe besmettingen vastgesteld. In de periode ervoor waren dat er gemiddeld 445 per dag. Dat is een stijging van 15%. In totaal zijn er nu sinds maart bijna 90.000 besmettingen vastgesteld.



Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt tot gemiddeld 21 per dag. In de periode ervoor werden er dagelijks gemiddeld 17 patiënten per dag opgenomen.Het aantal overlijdens daalt wel nog, van gemiddeld 4 per dag (in de periode tussen 24 en 30 augustus) tot gemiddeld 2 per dag.



Voor infectiologe Erika Vlieghe is de stijging geen verrassing: "Dat is geen evolutie waar we dolblij van worden, maar het is ook niet dramatisch slecht", vertelt ze in "Terzake". "Het ligt een beetje in de lijn der verwachtingen. Er zijn een aantal dingen gebeurd op korte tijd: de scholen zijn opnieuw open, reizigers keren nog steeds terug uit vakantie. Binnen Europa is België ook geen eiland, verschillende landen krijgen te maken met een stijging."



Het is nu een kwestie van de cijfers goed op te volgen, benadrukt Vlieghe: "We moeten kijken waar het precies zit: zijn er clusters verbonden met scholen? Zit het in families? Is er een link met bedrijven? We moeten op dezelfde nagel blijven kloppen als in de zomer: een masker gebruiken, afstand houden, niet te veel nauwe contacten hebben. Dat blijft ontzettend belangrijk."



BEKIJK hieronder het interview met Erika Vlieghe uit "Terzake":