Lokale contactonderzoekers in provincie Antwerpen plannen grote uitbreiding

In de provincie Antwerpen zal de regio van de lokale contactopsporing binnenkort flink vergroten. Er is een plan in de maak om in totaal 18 gemeenten samen te coördineren met de stad Antwerpen. Concreet gaat het om de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en Zora die zich zullen aansluiten bij die van de stad Antwerpen. Dat is een gebied van zo'n 800.000 inwoners.