Lokale politie controleert extra op gordel in auto: "Kinderen worden vaak niet correct vastgeklikt"

Vandaag controleren lokale politiezones extra op gordeldracht in de auto. Dat doen ze in het kader van de nationale campagne 'Beloofd.be'. De campagne roept op om kinderen correct vast te klikken in de auto. Het politiekorps van Balen-Dessel-Mol houdt op vier locaties extra toezicht. "Kinderen worden vaak niet of verkeerd vastgeklikt", zegt Sara Gevers van politiezone Balen-Dessel-Mol. "Bij ongevallen merken we dat kinderen vaak zware letsels hebben."