Maasmechelse carnavalsvereniging De Zavelzekskes annuleert carnavalsopening en bal vanwege corona

Het is dan ook nog een jubileumjaar voor de Zavelzekskes: ze vieren hun 55-jarig bestaan, en alle veelvouden van 11 zijn jubileumjaren in het carnaval. Maar al die jubileumactiviteiten gaan dus niet door, te beginnen met de traditionele opening van het carnavalsseizoen op de 11de dag van de 11de maand. Voorzitter Guido Hermans: "Daar komen normaal gezien meer dan 1000 mensen naartoe , maar op een buitenevenement zijn maar 400 mensen toegelaten. Bovendien moeten de mensen zitten, en kunnen ze dus bijvoorbeeld geen polonaise doen." Dat is volgens de vereniging allemaal niet te doen, vandaar dus de beslissing om het evenement af te gelasten.

Niet alleen de opening gaat niet door, ook de grote galazitting voor het 5x11 jubileumjaar wordt geannuleerd. Hetzelfde geldt voor de kinderzitting en het prinsenbal. Over de stoet zelf is nog geen beslissing gevallen. Maar ook daarvoor begint de tijd te dringen, want rond deze tijd beginnen groepen met de bouw van carnavalswagens en de keuze van kostuums.

De carnavalsverenigingen van Zuid-Limburg nemen binnenkort een beslissing over hun carnavalsstoet.