Man zwaargewond na arbeidsongeval in Eernegem

Een 23-jarige jongeman is gisterennamiddag rond 14.00 uur zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval in de Hoogweg in Eernegem. De dakwerker was bezig op een dak van een woning maar viel naar beneden, enkele meters lager.

De hulpdiensten werden meteen verwittigd. De ziekenwagen reed uit en de MUG-helikopter vloog ter plaatse. Die laatste bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis in Oostende. Volgens de lokale politie Kouter is het slachtoffer, afkomstig uit Gent, zwaargewond maar niet in levensgevaar. De man werkt voor een firma uit Evergem. De politie deed de nodige vaststellingen ter plaatse.