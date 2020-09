Mechelen verbiedt extreemrechtse manifestatie: “Betoging is slag in het gezicht voor Mechelaars en horeca”

“Het is pijnlijk om vast te stellen dat enkele honderden heethoofden naar onze stad willen afzakken op het moment dat het Open Monumentendag is”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Dat is een slag in het gezicht van heel wat Mechelaars, maar ook van horeca-uitbaters. Het is Open Monumentendag, het wordt een warm weekend en door die betogers moeten we nu preventief parkings sluiten. Dat gaat een impact hebben. Vandaar dat we willen oproepen om zondag zeker niet te komen betogen.”

Eind augustus organiseerde Vlaams Front ook nog een protestmars in Oostende. Daar werden racistische slogans geroepen. In dat verband is er een gerechtelijk onderzoek gestart.