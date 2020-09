Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V): "Naaktbeelden van BV’s delen is niet onschuldig en strafbaar"

Het is vooral zaak om goede afspraken te maken, benadrukt Dalle, over wat we naar elkaar doorsturen en over het niet-doorsturen van de beelden zonder elkaars toestemming.” Hij hamert erop dat het doorsturen van beelden zonder toestemming van de betrokkene strafbaar is.

Concreet wil Dalle het onderwerp van sexting bespreekbaar maken op school, thuis en -zoals nu gebeurt- in de media. "Het is aan ons, als samenleving, om mensen die meewerken aan het verspreiden van dergelijke beelden en het in de hand werken van cyberpesten streng te veroordelen. Ons leven speelt zich vandaag voor een groot deel digitaal af, onze seksualiteit hoort daar bij. En dat is heel normaal. Daar hoeven we niet om te blozen of beschaamd om te zijn", klinkt het.