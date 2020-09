Biostatisticus Molenberghs: "Er zijn meer besmettingen, maar we testen ook meer"

Zeker in vergelijking met andere landen, doen we het voorlopig niet al te slecht. "We hebben nu ongeveer 40 gevallen per 100.000 inwoners. Spanje zit op 240, Frankrijk over de 100. Daar gaat het heel snel, heel slecht. We zitten nog altijd bij de 10 slechtste Europese landen, maar onze positie verbetert wel."