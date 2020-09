"Tonen hoe mooi onze aarde is": nieuwe expo sluitstuk 15 jaar renovaties in Museum voor Natuurwetenschappen

Nu de vernieuwde vleugel klaar is, is de renovatie van alle permanente zalen van een van de populairste musea van Brussel eindelijk afgerond. Vorig jaar lokte het museum nog meer dan 350.000 bezoekers. "Het is het laatste stuk van 15 jaar renovaties", legt expo-maker Sophie Boitsois uit. "In 2005 zijn we begonnen, eerst met de galerij van de dino’s, dan de galerij van de evolutie en nu mogen we eindelijk afsluiten met de galerij van de biodiversiteit. En in al die galerijen, die nieuwe permanente zalen, probeerden we dus het leven centraal te zetten. En dat hebben we ook hier proberen zo goed mogelijk te doen." (Meer info over de renovatie in fases van het museum vindt u in het grijze kader onderaan dit artikel)