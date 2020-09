Naaktbeelden BV's volop gedeeld: de verwoestende kracht van sociale media, en wat kan je eraan doen?

Beelden als deze circuleren vaak eerst op sociale media, en halen pas later de krant of het televisiejournaal. De snelheid van sociale media zorgt voor hijgerigheid, maar is tegelijkertijd hun kracht.



In deze zaak beslisten veel media om (in eerste instantie) geen aandacht aan de beelden te besteden. Het gaat immers om een privézaak - en het is strafbaar voor media om bepaalde beelden te tonen, zelfs als ze onherkenbaar gemaakt worden.



Wie in de voorbije dagen bewust beelden heeft doorgestuurd, is in principe ook strafbaar. Maar het is werkelijk onmogelijk om alle honderden mensen die de beelden hebben gedeeld op te sporen.



Laat dat alleen geen vrijgeleide zijn om daar gewoon mee door te gaan - integendeel. De psychologische schade is bij sommigen al groot en wordt in het ergste geval alleen maar groter.