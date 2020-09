Na twintig jaar discussie heeft Limburg een nieuwe verbrandingsoven

De biostoomcentrale kan jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk afval en gelijkgesteld bedrijfsafval verwerken, dat is voldoende capaciteit om de totale Limburgse afvalproductie aan te kunnen. De biostoomcentrale is de meest moderne installatie van Vlaanderen , ze voldoet ook aan alle milieunormen, want daar waren buurtbewoners ongerust over. "We zijn de meeste gecontroleerde sector als het op milieunormen aankomt" zegt directeur Philip Peeters. "Voor de verbrandingssector gelden de strengste normen van heel Europa. We blijven ver onder al deze normen. De impact van deze installatie op de omgeving is verwaarloosbaar."