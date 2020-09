Nieuwe benadering kankertherapie: netwerk van 'Lego-blokjes' drijft tumorcellen tot zelfvernietiging

Kanker is een ziekte waarbij cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen, wat leidt tot de groei van tumoren. Volgens het Duitse Bureau voor Statistiek is het een van de belangrijkste doodsoorzaken en zijn kankers in Duitsland verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle overlijdens.

Er bestaan verschillende manieren om kanker te bevechten: het chirurgisch verwijderen van de tumor, bestralingstherapie, immunotherapie en chemotherapie, die allemaal aanzienlijke neveneffecten hebben.

Bij chemotherapie beïnvloeden de toegediende chemische stoffen verschillende biochemische processen in het lichaam en meer in het bijzonder in de kankercellen, wat maakt dat tumor niet meer kan groeien en traag afsterft. Aangezien chemotherapie ook een effect heeft op gezonde cellen, kan ze zeer belastend zijn voor het lichaam en bovendien kan ze na verloop ineffectief worden. Kankers kunnen zich soms aanpassen aan de toegediende middelen en nieuwe manieren creëren om voort te groeien.

"We hebben nu geprobeerd een andere benadering te vinden en de kanker niet te beïnvloeden door in te grijpen in de biochemische processen, maar door zijn structuur direct aan te vallen", zei doctor David Ng, de leider van het team dat het onderzoek verricht in de afdeling van professor Tanja Weil van het Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz.

De onderzoekers hebben daarvoor een soort van synthetische, moleculaire Lego-blikjes geproduceerd. Die blokjes dringen zowel in gewone als in kankercellen binnen dankzij een speciaal moleculair aanhangsel. Het Lego-blokje op zich is onschadelijk, maar de bijzondere omstandigheden in een kankercel zetten een reeks chemische reacties in gang.

"In kankerweefsel is de omgeving veel zuurder dan in normaal weefsel", zei Ng. "Bovendien worden er in kankercellen veel meer erg reactieve oxiderende moleculen aangetroffen door de verhoogde stofwisselingsactiviteit van de kanker - en daar maken we gebruik van."