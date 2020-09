Olievervuiling op spaarbekken Nieuwpoort

Gisterennamiddag werd de brandweer van Nieuwpoort uitgestuurd naar het spaarbekken langs de Nieuwendammeweg. Er hing een doordringende geur van brandstof en aan de rand van het spaarbekken waren er slierten van mazout te zien. De brandweer ruimde het oliespoor op met chemische middelen, maar toen die was opgeruimd was er al meteen nieuwe vlek te zien. Brandweerluitenant Richard Vandenabele: "We hebben de boel zo goed als mogelijk opgeruimd, maar er blijft een vlek komen. We kunnen niet blijven die chemische middelen gebruiken. Dus we hopen nu dat het vanzelf oplost. Er staat veel wind, dat is alvast goed. We vinden sowieso niet de oorzaak."

De scheepvaartpolitie onderzoekt de zaak. Op het spaarbekken waren heel wat watersporters actief, daarom werd een controle gedaan van de volledige plas. Wie de vervuiler is, is nog niet bekend.