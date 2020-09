Oostendenaars mogen strandcabine maand langer laten staan

Afgelopen lente mochten mensen pas vanaf midden mei in hun strandcabine. Als compensatie mogen de strandcabines nu nog een maand langer blijven staan. "We laten niet-commerciële strandcabinehouders uitzonderlijk toe om hun cabine te laten staan tot vrijdag 30 oktober 2020", zegt schepen Anseeuw. "Zo hopen we de Oostendenaars wat extra strandplezier te bezorgen. Nu nog duimen dat de zon ons goedgezind is, zodat we kunnen genieten van een mooie nazomer.”