Paus Franciscus: "Culinair en seksueel plezier is simpelweg goddelijk”

De paus veroordeelt “de onverdraagzaamheid die soms heerst binnen de Kerk”. Hij doelt daarmee op meningen en uitspraken over wereldse en aardse zaken. “Het culinaire of seksuele plezier is simpelweg goddelijk”, zegt hij in een nieuw boek van Carlo Petrini, een schrijver, politiek activist en vooral ook stichter van de internationale Slow Food-beweging.

“Het genot komt rechtstreeks van God. Hij is niet katholiek, niet christelijk, ook niets anders, hij is gewoonweg goddelijk. Weet dat het eetplezier helpt om de gezondheid goed te houden. Seksueel plezier is er om de liefde mooier te maken én om de voortplanting van de mensensoort te verzekeren.”

“Een onverdraagzame moraal, die het bestaan van genot verwerpt, wil ik niet. Dat is een foute interpretatie van de christelijke boodschap. Die visie heeft in de loop van de geschiedenis heel wat schade berokkend, schade die je de dag van vandaag in bepaalde gevallen nog altijd ziet en voelt. God heeft het genot geschapen en dat moeten we inzien”, het is een -alweer- opmerkelijke pauselijke uitspraak.