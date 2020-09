Ophef over discussie tussen Antwerpse politie en tienermeisjes, agent: "Geef mij geen linkse preek"

Op sociale media is ophef over beelden van een discussie tussen de Antwerpse politie en enkele tienermeisjes. De beelden tonen hoe een agent de meisjes op sarcastische toon aanspreekt. Hij zegt dat hij "geen linkse preek wenst" en of de meisjes denken "nog ver te gaan komen in het leven". De politie is een intern onderzoek gestart. "We raden de meisjes aan om een formele klacht in te dienen, want dat is nog niet gebeurd", zegt politiewoordvoerder Willem Migom.