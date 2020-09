Opnieuw brand in al grotendeels verwoeste vluchtelingenkamp Moria op Lesbos

Het vuur ontstond buiten het officiële kamp, in een gebied met tenten en hutjes. “Gisteravond rond een uur of zeven was ik in Moria en toen ontstond er opnieuw vuur,” vertelt Anne Boomsma, die werkt in het UMCM-ziekenhuis voor minderjarige vluchtelingen in Moria. “De laatste mensen die daar nog verbleven zijn toen vertrokken. Dat betekent dat er vannacht normaal gezien geen mensen meer in het kamp waren terwijl het brandde.”