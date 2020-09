Opnieuw lachgasballonnen gevonden in auto na verkeersongeval in Antwerpen

Lachgas wordt via een gasfles in een ballonnetje gespoten. Gebruikers ademen het gas vanuit de ballon in, om het vervolgens lang vast te houden of juist in en uit te ademen. Via de longen komt het gas in het bloed terecht en gaat het direct naar de hersenen. Het beoogde effect? Mensen raken door de drug in een korte roes, vaak gepaard met gelach en gegiechel. Gebruikers kunnen ook hallucinaties krijgen.