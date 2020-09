Corona in het buitenland: welke landen gaan gebukt onder het virus? En waar kon men de schade beperken?

Intussen is Zuid-Afrika over de coronapiek heen. In de afgelopen 24 uur raakten ongeveer 2.000 mensen besmet. Dat is een pak minder dan bij het begin van de uitbraak. In de maand juli kende Zuid-Afrika dagen met meer dan 13.000 gevallen per dag. Onder president Cyril Ramaphosa gold een strenge lockdown in het land. In de zomer was er zelfs tijdelijk een verbod op de verkoop van alcohol en tabak om de druk in de ziekenhuizen te verlichten.



