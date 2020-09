Politiegeweld schokt ook Colombia: fel protest na dood van man die coronamaatregelen zou hebben overtreden

In Colombia is hevig protest uitgebroken na de dood van een man door politiegeweld. De man kreeg verschillende stroomstoten toegediend en stierf korte tijd later in het ziekenhuis. De video van het incident werd gedeeld op de sociale media en ontketende felle reacties. In de hoofdstad Bogotá en verschillende andere steden kwamen mensen op straat om hun woede te uiten. Dat leidde tot onlusten tussen de demonstranten en de oproerpolitie.