Rock Werchter schenkt 100.000 euro aan muziekfonds LIVE2020: "Stap vooruit, maar nog veel geld nodig"

De tegemoetkoming is niet genoeg om lang te overleven, maar het kan mensen wel helpen om deze maand de huur te kunnen betalen, zegt de woordvoerder van het LIVE2020 fonds Coralie Berael. “Het is nog altijd een druppel op een hete plaat en het gaat nog altijd niet de rol spelen van wat we verwachten van de overheid. Want van hen verwachten we nog heel wat financiële steun. Maar het is in ieder geval wel een stap vooruit voor mensen die hun koelkast niet meer kunnen vullen of de huur niet meer kunnen betalen. Het is maar een eerste schijf, dus we hebben nog heel wat geld nodig om iedereen te helpen. Er lopen ook nog heel wat acties die het fonds vooruit helpen, waardoor we nog meer mensen kunnen helpen.”