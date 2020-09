Rode Kruis lanceert online modules voor coronaveilige EHBO

Een van de missies van Rode Kruis-Vlaanderen is mensen zelfredzaam maken door hen eerste hulp aan te leren. Door corona zijn heel wat niet-professionele hulpverleners echter geremd om mensen in nood te helpen. Daarom heeft de organisatie twee online modules gelanceerd die de basisprincipes van reanimeren en eerst hulp aanleren zonder dat de veiligheid van de hulpverlener in het gedrang komt. De opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen van overal en op elk moment gevolgd worden.

Uit een bevraging van Rode Kruis-Vlaanderen uit 2019 blijkt dat een groot deel van de Vlamingen drempels ervaren wanneer ze iemand moeten helpen die in nood verkeert. 33% geeft toe niet te weten wat te doen, en 41% zegt bang te zijn om iets verkeerd te doen. Een andere groep gaat er dan weer van uit dat iemand anders wel zal helpen. "En daar komt nu de angst om besmet te worden met het coronavirus nog eens bovenop, want je weet immers nooit zeker of het slachtoffer al dan niet drager is van het virus", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

De corona-uitbraak in ons land zorgde voor een aanpassing van de eerstehulprichtlijnen waardoor verschillende handelingen nu uitgevoerd moeten worden met de nodige aandacht voor de afstandsmaatregelen. Zo moeten slachtoffers die niet in levensgevaar zijn voortaan vanop afstand geholpen worden. Bij slachtoffers die wel levensgevaarlijk gewond zijn en gereanimeerd moeten worden, moet zowel het slachtoffer als de hulpverlener zijn mond en neus afdekken, om een mogelijke besmetting te voorkomen. Mond-op-mondbeademing toepassen op slachtoffers die niet tot je bubbel boren wordt ten stelligste afgeraden omdat de kans op besmetting te groot is.

Rode Kruis-Vlaanderen hoopt dat veel mensen hun weg zullen vinden naar deze 2 gratis modules en hoopt zo een belangrijke drempel om hulp te bieden te verlagen. De organisatie benadrukt dat iedereen vroeg of laat getuige kan zijn van een ongeval, en dat het ook in deze tijden van corona van levensbelang is voor het slachtoffer dat er zo snel mogelijk geholpen wordt.

De gratis opleidingen zijn te volgen via de website van het Rode Kruis en vind je op www.rodekruis.be/onlineopleiding.