Schooltje in Kortrijk 2 weken volledig dicht, omdat 1 leerkracht positief test

In Kortrijk gaat een heel schooltje voor 2 weken dicht, omdat een leerkracht besmet is met het coronavirus. Het gaat om "Mijn Oogappel", een protestantse school voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Er zijn maar 65 leerlingen. "Mijn Oogappel" in de Doorniksewijk is een afdeling van "De Ark" in Marke.