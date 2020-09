Slovaakse president wil eigen expert naar ons land sturen om zaak-Chovanec mee te onderzoeken

In een publieke verkaring heeft Zuzana Caputova, de president van Slovakije, haar bezorgdheid geuit over de manier waarop ons land het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec heeft aangepakt. Chovanec stierf in februari 2018 na een hardhandige politie-interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi.